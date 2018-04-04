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lıları uykuda yakaladı

’da gece yarısı etkili olan sokak lambalarının ışığı ile bütünleşince ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıkardı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 09:33
Kar yağışı Ağrılıları uykuda yakaladı

'da gündüz saatlerinde etkili olan yağmur yerini gece yarısı na bıraktı. Saat 02.30 sıralarında etkili olan kar yağışı Ağrılıları uykuda yakaladı. Öte yandan Nisan ayında ilk defa kente kar yağdı. Cadde ve sokakların boş olduğu kentte kar yağışı sokak lamları ışığı ile adeta ortaya dans edercesine görüntüler çıkardı. Sokak lambalarının ışığı altında seyrine doyumsuz manzaralar oluşturan kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Lapa lapa yağan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor.

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Kar yağışı Ağrılıları uykuda yakaladı
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