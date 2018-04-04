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yaralanan polisler ’a getirildi

'un Yağlıdere ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın dereye yuvarlanması sonucu yaralanan 2 polis Giresun’daki hastanede tedavi altına alındı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 10:02
Kazada yaralanan polisler Giresun’a getirildi

Edinilen bilgilere göre, bölgede sürdürülen terör operasyonları doğrultusunda göreve çıkan PÖH ekipleri konuşlanacakları yere geldiklerinde aracı park ederken yağmurdan dolayı yumuşayan toprak kaydı. Toprak kayması sonucu zırhlı araç yaklaşık 20 metrelik alana yuvarlandı. araçta bulunan ve Cafer Çetinkaya ilk önce Yağlıdere Devlet Hastanesine burada yapılan müdahalenin ardından ise Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

"BEN İYİYİM AĞABEY HİÇ MERAK ETMEYİN"

Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş acil kapısında ambulansı bekleyerek doktorlardan bilgi aldı. Ambulanstan sedye ile acile alınırken yaralı polis memuru Mustafa Uyar, kendisi için hastaneye akın eden meslektaşlarını ve müdürlerini görünce, "Ben iyim hiç merak etmeyin" diyerek teselli etmeye çalıştı.

Polislerin yapılan kontrollerinde hayati tehlikeleri bulunmadıkları öğrenildi.

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Kazada yaralanan polisler Giresun’a getirildi
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