Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Sarıkamış’ta araçlar kar ve tipiden yolda kaldı

Sarıkamış’ta araçlar kar ve tipiden yolda kaldı

Sarıkamış’ta etkili olan ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Baharı bekleyen Sarıkamışlılar kar yağışına hazırlıksız yakalanırken, tipiden yoldan kalan aracı vatandaşlar kaldığı yerden çıkardı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 09:34
Sarıkamış’ta araçlar kar ve tipiden yolda kaldı

Sarıkamış'ta akşam başlayan ilerleyen saatlerde yerini tipiye bıraktı. Sarıkamış-Karaurgan yolunda tipiden mahsur kalan bir araç vatandaşların yardımıyla kaldığı yerden çıkarıldı. Kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış'ta bir anda etraf beyaza bürünürken, Sarıkamışlılar kışın bu kadar fazla kar yağmadığını belirttiler.

Öte yandan kar yağışı ve tipiden Digor-Iğdır Karayolu'nun Hanlar Geçidi'nde de TIR'ların mahsur kaldı. Mahsur kalan TIR'ların idmanına karayolları ekipleri yetişti. Tipinin etkili olduğu Hanlar Geçidi'nde zaman zaman ulaşımda aksıyor. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sarıkamış’ta araçlar kar ve tipiden yolda kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN