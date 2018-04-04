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'da 594 öğrencinin kutlandı

İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan 'mü Okulda Kutluyoruz' Projesi kapsamında Mart ayında doğan öğrencilerin doğum günleri okullarında kutlandı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 10:39
Sungurlu'da 594 öğrencinin doğum günü kutlandı

Proje kapsamında İlçeye bağlı köyler ve merkezdeki okullarda Mart ayında doğan 594 öğrencinin doğum günleri kutlanırken Okul, veli ve öğrenciye maddi yük olmadan gerçekleştirilen küçük organizasyonlarla büyük mutluluklar yaşanması sağlanıyor.

İlçe Müdür , "Bu proje ile öğrencilerimiz kendilerini özel ve değerli hissetmekte, okula karşı olan sevgi ve ilgilileri üst seviyeye çıkmaktadır. Ayrıca öğrencisine gösterilen ilgiden memnun olan veliler ile okul aile işbirliği güçlenmektedir." dedi.

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Sungurlu'da 594 öğrencinin doğum günü kutlandı
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