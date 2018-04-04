Yediemindeki inek artık yalnız olmayacak

Erzurum Cumhuriyet Savcılığının izniyle, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağından görevlilerce alınarak kapalı römorku bulunan traktöre konulan inek, Atatürk Üniversitesi Gıda Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi çiftliğine götürüldü.

İnek, burada 14 günlük karantinanın ve gerekli kontrollerin yapılmasının ardından kendi cinslerinin arasına karışarak, birlikte yaşamını sürdürecek.

KÜPESİNE VE KİMLİĞİNE DE KAVUŞACAK

Atatürk Üniversitesi Gıda, Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Rıdvan Koçyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, ineğin adli soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağına alındığını hatırlattı.

İneğin çiftliğe naklini gerçekleştirdiklerini ifade eden Koçyiğit, şunları belirtti:

"Bu süreçten sonra bizim yapacağımız, 14 günlük bir karantina süresi uygulamak ve bu karantina süresinin sonunda tekrardan bir kan numunesi alarak gerekli tetkikleri yapmak. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra hayvanımız kendi cinsleriyle yaşayacak. İnekle ilgili bundan sonraki sorumluluk ve yükümlülük Gıda Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde olacak."

Koçyiğit, sonraki süreçlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılacak müracaatla hayvanın küpesine ve kimliğine kavuşacağını da sözlerine ekledi.

İNEĞİN YEDİEMİNE TESLİM EDİLME KARIŞTIĞI KAZA

Erzurum'da, 18 Ağustos 2016'da meydana gelen olayda Erdal Dumlu'nun kullandığı 16 F 8259 plakalı araç, Erzurum-Pasinler karayolunun Abdurrahman Gazi Mahallesi mevkisinde aniden yola çıkan 4 aylık dişi buzağıya çarpmıştı.

Kazada, hasar gören araçtaki Erdal Dumlu'nun eşi Selma Dumlu'nun kolunda çatlak oluşmuş, buzağının da kaburgaları kırılmıştı. Yaralı Selma Dumlu'nun kolu kaldırıldığı hastanede alçıya alınmıştı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin buzağının sahibini bulmak için kazanın yaşandığı mahalle ve çevresindeki aramalara rağmen, bilgilerinin yer aldığı küpesi de olmayınca buzağının sahibine ulaşılamamıştı.

Buzağı sahibinin araçta hasar olması ve Selma Dumlu'nun yaralanması nedeniyle ceza almamak için hayvanına sahip çıkmadığı kanaatine varan polis de Cumhuriyet savcısının bilgisi dahilinde yaralı hayvanı soruşturma bitene kadar yediemin tayin edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etmişti.

Söz konusu tarihten itibaren burada kendisi için yapılan ve çevresi tel örgülerle sarılı olan barınakta tutulan ineğin karıştığı kazaya ilişkin de soruşturma başlatılmıştı.