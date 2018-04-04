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Yediemindeki inek artık yalnız olmayacak

'da, buzağıyken bir otomobilin çarpmasıyla yaralanan ve tedavisi sonrası savcılık talimatıyla ya ilişkin soruşturma bitene kadar yediemin tayin edilen belediyenin hayvan barınağında 20 aydır tek başına yaşayan inek, büyükbaş hayvan çiftliğine nakledildi.

AA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 15:55
Yediemindeki inek artık yalnız olmayacak

Cumhuriyet Savcılığının izniyle, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağından görevlilerce alınarak kapalı römorku bulunan traktöre konulan inek, ve çiftliğine götürüldü.

İnek, burada 14 günlük karantinanın ve gerekli kontrollerin yapılmasının ardından kendi cinslerinin arasına karışarak, birlikte yaşamını sürdürecek.

KÜPESİNE VE KİMLİĞİNE DE KAVUŞACAK

Atatürk Üniversitesi Gıda, Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Rıdvan Koçyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, ineğin adli soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağına alındığını hatırlattı.

İneğin çiftliğe naklini gerçekleştirdiklerini ifade eden Koçyiğit, şunları belirtti:

"Bu süreçten sonra bizim yapacağımız, 14 günlük bir karantina süresi uygulamak ve bu karantina süresinin sonunda tekrardan bir kan numunesi alarak gerekli tetkikleri yapmak. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra hayvanımız kendi cinsleriyle yaşayacak. İnekle ilgili bundan sonraki sorumluluk ve yükümlülük Gıda Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde olacak."

Koçyiğit, sonraki süreçlerde Gıda, ve Hayvancılık Bakanlığına yapılacak müracaatla hayvanın küpesine ve kimliğine kavuşacağını da sözlerine ekledi.

İNEĞİN YEDİEMİNE TESLİM EDİLME KARIŞTIĞI KAZA

Erzurum'da, 18 Ağustos 2016'da meydana gelen olayda 'nun kullandığı 16 F 8259 plakalı araç, Erzurum-Pasinler karayolunun Abdurrahman mevkisinde aniden yola çıkan 4 aylık dişi buzağıya çarpmıştı.

da, hasar gören araçtaki Erdal Dumlu'nun eşi 'nun kolunda çatlak oluşmuş, buzağının da kaburgaları kırılmıştı. Yaralı Selma Dumlu'nun kolu kaldırıldığı hastanede alçıya alınmıştı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin buzağının sahibini bulmak için kazanın yaşandığı mahalle ve çevresindeki aramalara rağmen, bilgilerinin yer aldığı küpesi de olmayınca buzağının sahibine ulaşılamamıştı.

Buzağı sahibinin araçta hasar olması ve Selma Dumlu'nun yaralanması nedeniyle ceza almamak için hayvanına sahip çıkmadığı kanaatine varan polis de Cumhuriyet savcısının bilgisi dahilinde yaralı hayvanı soruşturma bitene kadar yediemin tayin edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Bakım ve teslim etmişti.

Söz konusu tarihten itibaren burada kendisi için yapılan ve çevresi tel örgülerle sarılı olan barınakta tutulan ineğin karıştığı kazaya ilişkin de soruşturma başlatılmıştı.



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