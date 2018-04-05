2018 üniversiteye giriş sınavına başvuruyu kaçıranlar için son fırsat 4 Nisan

Yaklaşık 2 milyon öğrencinin gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın başvuruları 21 Mart 2018 tarihinde sona ermişti. Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başvuruyu kaçıranlar için 1 günlük ek başvuru süresinin 4 Nisan'da olacağını duyurdu. YKS geç başvuruları sadece bir gün sürecek ve 4 Nisan 2018 tarihinde yapılacak.



SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Ek başvuru yapacak adaylar için adaylar her oturum için 75 TL ödeyecek. Adayların önce başvuru işlemlerini tamamlaması ardından da sınav ücretini ÖSYM'nin internet sayfasındaki e-İŞLEMLER'de yer alan 'ÖDEMELER' alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatırması gerekiyor. Başvuru tarihini kaçıranlar için geç başvuru günü 4 Nisan. Sınav ücretinin de aynı gün ödenmesi gerekiyor. Ancak geç başvurularda sınav ücreti farklı olacak. Temel Yetenek Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda yapılacak olan sınavların her oturumu için 75'er TL başvuru ücreti ödeyecekler.