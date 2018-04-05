Atmosfere uzay balonuyla zeytin dalı gönderdiler

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Gök Bilim Merkezi Genel Koordinatörü Yüksel Arslan, "Çankırı Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Lisesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezinin 'Gökyüzü Kaşifleri Hayallerine Kavuşuyor Projesi' kapsamında bir etkinliğe şahit olduk. Yaklaşık 1 ay önce bu proje kapsamında astronomi ve uzay eğitimlerimiz başladı. Bu eğitimlerimizin bir kısmı akademik bilgi üzerine, bir kısmı astronomi tarihi üzerine, bir kısmı uzay teknolojisi üzerine ve bir kısmı da atölye çalışmaları ve uygulamalar. Çankırı'da ilk defa bir uzay balonu gönderdik. Bu gönderilen uzay balonunun ekipmanını tamamen proje içerisinde yer alan öğrencilerimiz kendi elleriyle hazırladılar" dedi.

Arslan şu bilgileri verdi:

"Göndermiş olduğumuz uzay balonu yaklaşık 20 kilometre atmosferde yer aldıktan sonra patlayacak ve özel bir düzenekle yani bir paraşüt sistemiyle tekrar yer yüzüne inecek. Uzay balonumuzun gökyüzündeki yolculuğu yaklaşık 4 saat sürecek. 4 saat sonucunda 20 bin metreye yaklaştıktan sonra patlayarak yere inecek. Bu uzay balonu içerisindeki özel ekipmanlar GPRS, kamera sistemi ve güç kaynaklarından oluşan entegre bir sistem var. Bu sistem sayesinde yaklaşık 4 saatlik bir çekim gerçekleştirilecek. Daha sonra yere indiğinde biz cihazın entegre kutuyu alacağız ve kayıtları hep beraber inceleyeceğiz. Balonumuz 20 bin metre yolculuktan sonra 4 saat sonunda Tosya-Yapraklı arasındaki yani anayol güzergahında bir bölgeye inecek, simülasyon verileri bunu gösteriyor."

Daha sonra öğrenciler ve proje görevlilerinin hazırladığı düzenekle zeytin dalının da bulunduğu uzay balonu helyum gazı ile doldurulup, gökyüzüne gönderildi.

Okul bahçesinde yapılan etkinliğe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Kemal Karakuş, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.