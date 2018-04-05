Bingöl’de 2 kilo 370 gram toz esrar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada Genç ilçesi kırsalından uyuşturucu madde sevkıyatı yapan şüpheliler G.K. ve Ş.G. belirlenerek düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yapılan aramada şüphelilerden 1 kilo 72 gram toz esrar ele geçirildi.

Çalışmasını sürdüren polis, 2 şüpheli daha belirledi. Şüpheliler M.T. ve M.Ö. düzenlenen operasyonla 1 kilo 20 gram toz esrarla birlikte yakalandı. Başka bir operasyonda ise 278 gram esrar ele geçirildi.

Toplam 2 kilo 370 gram uyuşturucunun yakalandığı operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.