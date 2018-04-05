Bingöl'de özel bireyler için Gezici Kütüphane

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Bingöl Halk Kütüphanesine gezici kütüphane tahsis edildi. Belediye Kültür Merkezinde Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve Vali Yardımcısı Cevat Gün'ün açılışını gerçekleştirdiği gezici kütüphanenin, kent genelindeki belirli noktalara 15 günde bir gideceği belirtildi.

Yerleşik kütüphanelerin bulunduğu yerlerden uzakta yaşayan vatandaşlara gezici kütüphane araçlarıyla hizmet verileceğini belirten Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman, " Gezici kütüphaneler, hasta, engelli veya eve bağımlılar olarak adlandırılabilecek toplumdaki özel grupların nüfus açısından dağınık bölgelerde yaşayanların veya benzer nedenlerden dolayı yerleşik kütüphane hizmetlerinden yararlanamayan insanların bilgi gereksinimlerini karşılamak ve bilgiye erişimde fırsat eşitliği sağlamak üzere, modern kütüphanecilik ilkelerine göre kurgulanmış taşıtlar aracılığıyla hizmet sunuyor. Kentteki bir vatandaş ile köydeki vatandaşın aynı olanaklardan yararlanmasını sağlayan gezici kütüphaneler, bütün vatandaşlara, büyük bir halk kütüphanesinde bulunan her çeşit bilgi kaynağına, herhangi bir yerde ulaşma, dolayısıyla bilgilenme olanağı sağlıyor"dedi.

Gezici kütüphanede, güncel koleksiyonlar, eğitici ve öğretici amaçlı kullanılmak üzere LCD televizyon, DVD oynatıcı, internet bağlantısı bulunan dizüstü bilgisayarlar, yazıcılar, okurlar için tasarlanmış oturma grubu, satranç masası ve gezici kütüphane çalışanları için gerekli mini buzdolabı, su ısıtıcı gibi her türlü araç gereç bulunduğu kaydedildi.