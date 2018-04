Bitlis Valisi esnafla kahvaltıda bir araya geldi

Vali Ustaoğlu, Bitlis'in tarihi eser bakımından Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, "Bitlis'te 28 tane tarihi eser cami bulunuyor. Camiler şehirlerin mühürleridir" dedi. Kahvaltı sonrası esnafa açıklamalarda bulunan Vali Ustaoğlu, yaz aylarında Bitlis'e yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bu çalışmaların hem kendileri hem de esnaf için bir takım mağduriyetler oluşturduğunu belirten Vali Ustaoğlu, "Burada göreve başladığımız ilk günden itibaren gerek ilin valisi olarak, gerek belediye başkanı olarak her şeyin en güzeline layık olan bu millete hizmet etme noktasında gayretli olmaya çalışıyoruz. Her zaman bizi destekleyip yanımızda olan esnafımıza da müteşekkiriz. Ama yenilik yaparken zaman zaman dirençle karşılaşıyoruz. Bir şeye dokunmaya kalktığınız zaman ister istemez bir takım mağduriyetler yaşanabiliyor. Bir şehre kimlik vermek, vizyon kazandırmak, geleceğe yönelik bir şeyler yapmaya çalışmanın biraz bedeli oluyor. Her şeyin tozpembe olduğu bir ortamı bizlerde istiyoruz. Yüzyıllardır bir tarihin ihtişamıyla, eserleriyle adeta açık hava müzesini andıran bu şehrin kimliğine dokunmak, bir ruh kazandırmak bir takım mağduriyetleri beraberinde getiriyor. Bizlerin sizlerden istirhamı yapmaya çalıştığımız bu çalışmalar inanıyorum ki ülkemizin farklı yerlerinde bu benzer sorunlar fazlasıyla yaşanmış. Çünkü bu şehrin geleneklerine, yıllardır alışılagelmiş bir takım alışkanlıklarını değiştirmek noktasında dokunuyoruz. 'Kadim Şehir Tarihi Kimliğine Kavuşuyor' projesiyle hayata geçirmeye çalıştığımız başta sokak sağlıklaştırma projesi inanıyorum ki 3-5 yıl sonra devam edecek çalışmalarımızla birleştiğinde en üst düzey desteğinizi vereceğinize inanıyorum"dedi..

Şehirlere mühür veren ve kimlik katan en önemli eserlerin Bitlis'te bulunduğunu vurgulayan Vali Ustaoğlu, "Şehirlerin ruhu vardır. Bu ruhun en fazla hissedildiği yerlerden biri de Bitlis'tir. Sizler doğup büyüdüğünüz bu kadim toprakların içinde yaşadığınız için farkında değilsiniz ama dışarıdan gelen misafirlerimin bu şehirle ilgili övgülerini dinlediğinizde şaşırıp kalırsınız. Maalesef biz yerel yönetimler olarak bu şehre fazla dokunamamışız. Bu şehrin kimliğinin, ruhunun kazanılmasına çok fazla etki edememişiz. İlk defa başlattığımız bu çalışmalarla birkaç yıl içerisinde bu şehrin gerçek kimliği ortaya çıkacaktır. Huzur, emniyet ve güven ortamının olduğu her yerde işlerde iyi gider, yatırımlarda yapılır, esnafımızın da yüzü güler. Son birkaç yıldır huzur ve güven ikliminin oluşması noktasında yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde ilimiz 24 saat huzurlu olmuştur. Bizim önce geçmişimize, yüzyıllardır şühedanın izlerinin olduğu bu topraklara karşı en büyük görevimiz tarihimize sahip çıkmamızdır. Bu toprakları bize yurt edinen ecdadımızın, her bir sokağında türbeler bulunan bu evliyalar şehrini çok daha iyi yerlere taşıyacağız. Şehirlere mühür veren, kimlik katan en önemli eserler bizim ilimizde mevcut. Sadece 28 tane tarihi camisi olan bir şehir burası. Camiler şehirlerin mühürleridir. El birliğiyle bir takım fedakarlıklar da bulunarak bu şehri ayağa kaldıracağız" şeklinde konuştu.

Vali Ustaoğlu'nun açıklamalarının ardından esnaflar yaşadıkları sıkıntıları paylaştı. Dereüstü projesinin esnafı olumsuz etkilediğini birçok esnafın çekini ve senedini ödeyemez duruma geldiğini belirttiler. Projenin bir an önce tamamlanması gerektiğini belirten esnaflar, esnafa da destek verilmesini istediler. Kahvaltıya Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Turan Kitapçı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Saadettin Özvural, birim amirleri ve esnaflar katıldı.