Çankırı'da Afrin şehitleri için hatıra ormanı oluşturuldu

Çankırı Ankara Karayolu Karaşeyh köyü yakınlarında oluşturulan hatıra ormanı için bugün fidanlar toprakla buluşturuldu. Program saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunması ile başladı. Vali Yardımcısı Vekili Musa Göktaş, burada yaptığı konuşmada "Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Şehitlerimiz adına her zaman çeşitli programlar düzenliyoruz. Bizlerde tüm şehitlerimiz için düzenlenen programlara katılıyoruz. Afrin şehitlerimiz içinde programlar yapılmaktadır. Bugün 51 Afrin Şehidimiz adına toplam 510 adet fidanı toprakla buluşturduk. Afrin ve diğer tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de acil şifalar diliyorum" dedi.

Törene Garnizon Komutanı Piyade Albay Oğuz Çiçek, Vali Yardımcısı Vekili Musa Göktaş, Ankara Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak, İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hasan Yıldız, Çankırı Orman İşletme Müdürü İlkay Günay, Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, diğer yetkililer ve öğrenciler katıldı.