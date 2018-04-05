Çorum'da silahlı kavgaya 6 tutuklama

İddiaya göre, dün akşam Küçük Sanayi Sitesi'nde kanatlı et ürünleri satışı yapan iş yeri bulunan Satılmış K. ile dükkana giden Orhan M. ve arkadaşları arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Satılmış K. ile Orhan M, Hacı ve Fehmi A, İlyas B, Hacı E. ve Musa D. arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında iki tarafın da tabancayla birbirine ateş etmesi sonucu Orhan M. ile Hacı A, kol ve bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından Satılmış K, Fehmi A, İlyas B, Hacı E. ve Musa D. polis tarafından yakalandı. Yaralılardan Hacı A. da tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.