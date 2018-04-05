Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Çorum'da silahlı kavgaya 6 tutuklama

'da silahlı kavgaya 6 tutuklama

'da iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 şüpheli tutuklandı.

AA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 15:32
Çorum'da silahlı kavgaya 6 tutuklama

İddiaya göre, dün akşam Küçük Sanayi Sitesi'nde kanatlı et ürünleri satışı yapan iş yeri bulunan Satılmış K. ile dükkana giden Orhan M. ve arkadaşları arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Satılmış K. ile Orhan M, Hacı ve Fehmi A, İlyas B, Hacı E. ve Musa D. arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında iki tarafın da tabancayla birbirine ateş etmesi sonucu Orhan M. ile Hacı A, kol ve bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından Satılmış K, Fehmi A, İlyas B, Hacı E. ve Musa D. polis tarafından yakalandı. Yaralılardan Hacı A. da tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum'da silahlı kavgaya 6 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN