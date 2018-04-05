Çorum’dan Hakkari’ye kardeşlik köprüsü

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde son yıllarda yaşanan yoğun terör olayları nedeniyle bölgede hasar gören ve kullanılamaz hale gelen camilerin yeniden ibadete elverişli hale getirilmesi, camilerin bulunduğu yerlerde vatandaşlara gerekli desteklerin verilmesi ve karşılıklı dayanışmaların arttırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Müftü Akın, Yüksekova'da kardeş camii olan Muaz b. Cebel Camii'ni yerinde görerek, irşad hizmetlerinde bulundu.

Yüksekova da bulunan kardeş camii vaazında bir konuşma yapan Müftü Akın, Türkiye de kardeşliğe, birliğe ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyulduğu zamanda bir araya gelmek için gayret gösterdiklerini belirterek, "Bir Müslüman'ın derdi hepimizin derdidir.O dertle dertleneceğiz, sevinç varsa sevinçleri, üzüntü varsa üzüntüleri de paylaşacağız. Bu ahlak dinimiz olan İslam'ın mayasında vardır, İslam'ın ümmet olma şuurunda vardır. Bizim birbirimizden farkımız yoktur. Örfümüz, âdetimiz, geleneğimiz, kültürümüz ve dinimizle o güzel Peygamberimizin ümmetiyiz. Bölgedeki insanlarımızın dini hasletleri çok yüksektir. Buna çok ehemmiyet ve önem verdiğini görüyoruz. Terörün bölgeye verdiği zarar da ortadadır. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu güzel projesiyle Çorum'dan Merkez Murad-ı Rabi Ulucamii'miz ve Hakkâri-Yüksekova'dan da Muaz b. Cebel Camimiz kardeş cami olmuştur. Çorumlu kardeşlerimiz, Muaz b. Cebel camiine maddi ve manevi yardımlarda bulunmuşlardır. Hayra vesile olan birlikteliğimizi daim kılmasını Yüce Rabbimizden diliyoruz. Bu güzellikleri ve kardeşliğimizi hem kendimiz yaşayacağız hem yaşadıklarımızı anlatacağız." dedi.