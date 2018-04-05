Ev ortamında arkadaşlarıyla ders görüyorlar

Milli Eğitim Bakanlığınca sağlık sorunları nedeniyle okula gidemeyen öğrencilere yönelik sürdürülen evde eğitim sistemi ile engelli öğrenciler ve veliler için kolaylık sağlandı. Söz konusu uygulamada görev alan öğretmenler, ev ortamında eğitim alan çocukların en büyük eksikliğinin arkadaş ortamından uzak kalmaları olduğunu belirledi.

Öğretmenlerin bu tespitinden yola çıkan Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, evde eğitim alan öğrencilerin "arkadaş" eksiğini kapatabilmek için "Engelleri Aştık Evi Sınıf Yaptık Projesi"ni hayata geçirdi.

Görevlendirme yapılan 5 öğretmenin yanı sıra gönüllü öğretmenlerin de katıldığı projede, okuldaki öğrencilerle engelli öğrencilerin evlerine gidilerek ders işleniyor, tiyatro etkinlikleri gerçekleştiriliyor ve çeşitli oyunlar oynanarak engelli öğrencilerin sosyalleşmesi sağlanıyor.

Projede görevlendirilen öğretmenlerden sınıf öğretmeni Aysun Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin kent merkezindeki ilkokul ve ortaokul düzeyindeki bütün engelli öğrencileri kapsadığını söyledi.

İsteyen her öğretmenin projede gönüllü yer alabildiğine işaret eden Özkan, kendisinin sınıfıyla evde eğitim alan doğuştan yürüme engeli bulunan Elif Hancı'yla ders işlediklerini anlattı.

Evde eğitim alan öğrencilerin çevrelerinde sadece aileleri olduğu için sosyal ilişkilerinin istenilen düzeyde gelişemediğini belirten Özkan, şunları belirtti:

"İlk başladığımızda Elif okuma yazma bilmiyordu. Zaman içinde okuma yazmayı, sayıları öğrendi. Ama baktık ki Elif'in arkadaş eksiği vardı. Böyle bir proje geliştirdik. Evi sınıf yaptık, öğrencilerimizle buraya geliyoruz, beraber çalışıyoruz. Gördük ki çok önemli dönüşler alıyoruz. Hem Elif çok mutlu hem de diğer çocuklarımıza bir farkındalık oluşturabildik."

Yürütülen projeye öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun ilgisinin olduğunu aktaran Özkan, şöyle devam etti:

"İlk önce ildeki öğrencilerle başladık bu projeye. Daha sonra öğretmenlerimiz de bu iş için gönüllü oldular. Diğer öğretmenlerimiz de evlere gelerek ders veriyorlar. Hepimiz çok keyif aldık. Bunun sonucunda gördük ki bu çocukların asıl ihtiyacına karşılık veriyoruz. Elif benim artık ikinci kızım. Onunla birlikte vakit geçirmek, onunla birlikte bir şeyleri başarıyor olmak benim de öğretmenlik hayatımda belki en özel anlarım diyebilirim. Elif ile ben de öğretmenliğin tadına vardım. Sadece bir şeyler öğretmek değil aslında biz Elif'le birlikte yaşıyoruz, hayatı birlikte paylaşıyoruz."

ELİF ARKADAŞLARIYLA BULUŞTUĞU İÇİN MUTLU

Elif Hancı da arkadaşlarıyla birlikte ders yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

İlk önce sadece öğretmeniyle kendisinin olduğunu daha sonra arkadaşlarının da geldiğini anlatan Hancı, "Arkadaşlarımın yanıma gelmesi beni mutlu ediyor. Evde arkadaşlarımla ders yapmaktan çok mutluyum. Onların sürekli buraya gelmesini istiyorum. Bugün de Nasreddin Hoca geldi, oyunlar oynuyoruz. Arkadaşlarım keşke hep gelse." diye konuştu.

Elif Hancı'nın babası Serhat Hancı çocuğunun sosyalleşmesi, arkadaş edinmesi açısından projenin büyük faydasının olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

Projeden çok memnun olduk. Türkiye genelinde uygulanmasını istiyorum. Elif'in bu şekilde eğitiminden sonra öğrenimi hızlanıyor, kişilerle iletişim kurması kolaylaşıyor, arkadaş edinmesi kolaylaşıyor. Proje başlayalı daha kolay arkadaş ediniyor. Allah razı olsun. Çok güzel bir proje. Bizim için çok faydalı, sürekli olmasının isterim."

"EVİMİZİ SINIF YAPTIK ÇOK DA MUTLU OLDUK"

Fiziksel engeli olduğu için evde eğitim almak zorunda kalan 2. sınıf öğrencisi Ali Ege Deniz'in öğretmeni Nihat Başbuğu, çeşitli nedenlerle evde eğitim hizmeti alan çok sayıda öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Evde eğitim alan öğrencilerin arkadaş ortamlarından yoksun kalmamaları için projenin başlatıldığını söyleyen Başbuğu, "Biz proje ile bu çocukların evlerini sınıf ortamına dönüştürdük. Her hafta belli sayıda öğrencilerle bu evlere giderek çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Okuldan eve gelen öğrenciler de engelli öğrencimizle birlikte keyifli zaman geçiriyorlar. Proje sonunda öğrencimizde çok büyük değişiklikler oldu. Okumayı çok çabuk öğrendi, aynı zamanda eve gelen öğrencilerde de farkındalık oluştu." ifadesinde bulundu.

Ali Ege Deniz'in annesi Melek Deniz de arkadaş ortamının çok önemli olduğunun altını çizerek, "Çocuğum okumayı öğrendi, arkadaş ortamı oldu. Evimizi sınıf yaptık çok da mutlu olduk. Ege'nin yürüme konusunda, arkadaş ortamında, kaynaşma konusunda büyük değişiklikler oldu. Çok mutluyum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.