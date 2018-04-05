Şehitler için dualar edildi

Çankırı Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Aksu Hanımlar Lokalinde Kur'an kursu derslerine katılan kursiyerler, düzenledikleri program ile vatan uğruna gözünü kırpmadan canını ortaya koyan tüm şehitleri andı. Programda aziz şehitlerin ruhuna hatmi şerif okundu, dualar edildi. "Şehit" temalı tiyatro oyunu da sergilendi.

Programda Çankırı-Kızılırmak Tepealagöz köyünden 15 Temmuz şehidi Medet Ekizceli'nin oğlu Hüseyin Efe Ekizceli'nin babasına yazdığı mektup okunurken katılımcıların yürekleri dağlandı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Sözleşmeli Er Olcay Çelik'in annesine de Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Aksu Hanımlar Lokalinde düzenlenen programa şehit yakınları, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş'ın eşi Seval Aktaş, Belediye Başkanı İrfan Dinç'in eşi Zeynep Perihan Dinç, Başkan Yardımcısı Şirin Karabuğa, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un eşi Özlem Aksoy ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.