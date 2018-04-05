Sinop’ta 5 Nisan Avukatlar Günü

Avukatlar Günü sebebiyle Sinoplu avukatlar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Programda konuşma yapan Baro Başkanı Avukat Hicran Kandemir, mesleğin önemini belirtti. Kandemir yaptığı açıklamada;

-"Bugün dünyanın en saygın ve köklü mesleklerinden olan avukatlık ve örgütümüz olan baroların; mesleki sorunlarını, ülkemizin toplumsal meselelerini, sorunun tespiti ve çözüm için yol haritası belirleme amacıyla farkındalığın hedeflendiği gün olmasının yanı sıra, mesleğin ve toplumun sorunlarıyla ilgili savunmanın örgütlü yapısı olan baroların görüş ve düşüncelerini kamuoyuyla paylaştıkları gün olmasıyla da ayrı bir anlam taşıyor. Bu durum avukatlık mesleğinin öneminin anlaşılması açısından da son derece kıymetlidir. Hukuk devletini özümseyememiş, demokrasi kültürü olmayan veya eksik olan, insan hakları alanında geri kalmış ülkelerde ve ülkemizde hukukçu ve birer insan hakları savunucuları olarak işimizin ne kadar zor olduğu bilinmektedir" dedi.