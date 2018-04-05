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'ta ölü yunuslar karaya vurdu

Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Özsandıkçı: "Karaya vuran ölü yunuslar, toplu şekilde ölen yunuslar değil, farklı tarihlerde ölmüş yunuslar"

AA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 11:54
Sinop'ta ölü yunuslar karaya vurdu

'ta ölü yunuslar sahile vurdu. Olayla ilgili Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından inceleme başlatıldı. Fakülte Araştırma Görevlisi Uğur Özsandıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karaya vuran ölü yunus sayısında geçmiş yıllara oranla olağanüstü bir durum yaşanmadığını söyledi.

Özellikle bu aylarda farklı sebeplere bağlı olarak yunus ölümleri yaşanmasının muhtemel olduğunu anlatan Özsandıkçı, Sinop'ta farklı tarihlerde karaya ölü yunus balıklarının vurduğunu, yunusların ölüm sebeplerinin, bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıkacağını vurguladı.

Özsandıkçı, "Karaya vuran ölü yunuslar, toplu şekilde ölen yunuslar değil, farklı tarihlerde ölmüş yunuslar. Bizim elimizde ne kadar yunus öldüğüne dair bir sayı yok, örnek aldığımız ölü yunus sayısı 10'u geçmez. Ama dediğim gibi kesinlikle olağanüstü bir durum söz konusu değil." dedi.

Özsandıkçı, yunuslarda hastalık ve balıkçılığa bağlı nedenlerden dolayı ölüm vakalarının yaşanabildiğini sözlerine ekledi.

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Sinop'ta ölü yunuslar karaya vurdu
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