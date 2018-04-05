Sungurlu'da kitap kurtları ödüllendirildi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, 'Sungurlu Okuyor Projemiz kapsamında hedef kitle olarak belirlenen öğrencilerin kitap okuma bilinci kazanmaları, akademik başarılarının artması, yorumlama yeteneği kazanmaları, gelişimlerine katkı sağlaması, veli-okul ve veli-öğrenci iletişiminin güçlenmesi beklenmektedir.' dedi.

Sungurlu Okuyor projesi kapsamında Mart ayında en çok kitap okuyan öğrencilerimize, çalışmaları için okul idarecileri ve öğretmenlerimize teşekkür eden Eryiğit, 'Öğrencilerimize daha da çok kitap okumalarını tavsiye ediyorum' dedi ve başarı gösteren öğrencilerimizi çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Projemizle 2017-2018 Eğitim öğretim yılı boyunca her ay öğrencilerimizi ödüllendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.