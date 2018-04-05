Sungurlu'da öğrenciler fidan dikti

İsmetpaşa İlkokulunun Tema Vakfıyla ortaklaşa düzenlediği etkinliğe 3/B sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri, Bayrak Tepe Mevkiinde minik yürekler gelecekleri için ağaç diktiler.

TEMA Vakfı Sungurlu İlçe Sorumlusu Öğretim Görevlisi Nihal Gökçe ve İsmetpaşa İlkokulu öğretmeni Turgay Üğüten yaptıkları açıklamada bugüne kadar Sungurlu'da yapılan çalışmalarda belediyenin tam desteğini aldıklarını ifade ederek, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belirttiler.

Gökçe, ayrıca dünyada her yıl yaklaşık 15 milyar ağacın yok olduğuna işaret ederek bunun iklim ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin önümüzdeki 20 yıl içinde daha çok hissedileceğini ifade etti. Ağaçların yeryüzündeki en kritik organizmalar arasında yer aldığına da dikkat çeken Gökçe çevre duyarlılığı konusunda her geçen gün artan bir bilinçle hareket edilmesi gerektiğini söyledi.