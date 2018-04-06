Ağrılı kadınlardan okuma yazma kurslarına yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yurt genelinde başlatılan okuma yazma seferberliğine Ağrı'da okuma yazma bilmeyen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Onlarca kadın ve yaşlı vatandaşın eğitim gördüğü Halk Eğitim Merkezi'nde verilen eğitimlerde okuma yazma bilmeyen vatandaşların birinci kademe yetişkin okuma yazma kurslarına katılmaları sağlanarak, okuryazar hale getirilmesi ve ilkokul düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayacak ikinci kademe yetişkin okuma yazma kurslarına yönlendirilmeleri amaçlanıyor. Okuma yazma kurslarına özellikle kadınlar yoğun ilgi gösterirken il genelinde 670 okuma yazma kursu açıldı. Okuma yazma kursunda 6 bin 876 kadın eğitim görürken, 306 erkekte kurslarda eğitim alıyor. Kurslarda eğitim gören vatandaşları ziyaret eden Vali Elban, kadınlarla sohbet edip başarı diledi.

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