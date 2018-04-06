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Bismil’de Göletli ve Masal Parkı’n çalışmalarına başladı

’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, Müdürü Remzi Çekiç ile birlikte yapımı devam eden Göletli ve Masal Park çalışmalarını yerinde inceledi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 11:02
Bismil’de Göletli ve Masal Parkı’n çalışmalarına başladı

İbrahim Oruç Parkı'nın içinde yapımı devam eden Göletli Park, Masal Parkı ve yapılacak olan bisiklet yolu için incelemelerde bulunan Başkan Gülenç, çalışmaların son durumu hakkında Müdürü Çekiç'ten bilgi aldı. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Gülenç'e, parkta bulunan vatandaşlar incelemeler esnasında yoğun ilgi göstererek teşekkür etti. Yapım çalışmaları devam eden iki projenin de mayıs ayında Bismil halkının hizmetine sunulacağını ifade eden Başkan Gülenç, "Bismil Belediyesi olarak ilçemizin dört bir yanında çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda yapılan çalışmalarımızı yerinde inceliyoruz" dedi.

Masal Park çalışmaları hakkında açıklama yapan Başkan Gülenç, her kesime dönük çalışma yaparken, çocuklarla ilgili özel bir çalışmaya imza atmak istediklerini belirtti. Bu kapsamda Masal Parkı'nı oluşturduklarını aktaran Gülenç, buraya 21 masal ve halk kahramanların heykelleri yapılacağını belirterek, "Projeyi ilçe merkezinde değerlendirmek istedik ancak yer bulunamadık. Burası çocuklara yönelik olarak tanzim edilmiş parkımız. Ailelere de çocuklarını beklerken eğlenebilecekleri bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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Bismil’de Göletli ve Masal Parkı’n çalışmalarına başladı
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