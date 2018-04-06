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“Sahte Cennette ki Sessiz Çığlık” Gülüç’te sahnelenecek

’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından davet edilen Yeditem Sanat Tiyatrosu “Sahte Cennette ki Sessiz Çığlık” isimli tiyatro oyununu sahneleyecek.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 11:37
“Sahte Cennette ki Sessiz Çığlık” Gülüç’te sahnelenecek

Uyuşturucu bağımlılığı ve kullanımına karşı halkın bilinçlendirilmesi hedeflenerek hazırlanan oyun, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) ve AMATEM Doktor kadrosu ile birlikte çalışılarak hazırlandı.

"Sahte Cennette ki Sessiz Çığlık" isimli oyun aynı zamanda psikolojik-pedagojik ve duygusal örgüsü kusursuz hale getirilerek (TUBİM) akademik desteğini almış ve onayından geçmiş tek gençlik oyunu unvanına sahip.

Tiyatro oyunu 11 Nisan 2018 Çarşamba günü Gülüç Belediye Düğün Salonu'nda saat 15.00'de öğrencilere, saat 20.00'de ise yetişkinlere oynanacak.

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“Sahte Cennette ki Sessiz Çığlık” Gülüç’te sahnelenecek
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