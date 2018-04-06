Samsun güne yoğun sisle uyandı

İlkbahar mevsiminde gündüz sıcak, gece soğuk olan Samsun, bazı günler güne yoğun sisle birlikte uyanıyor. Deniz suyunun ısınmaya başlaması sonucunda soğuk havayla birleşen sıcak hava nedeniyle sisin oluştuğunu belirten yetkililer, bu durumun 2 ay daha sürebileceğini söylediler.

Yaşanan sis olayları hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce, "Samsun'da yaşanan yoğun sis, deniz üzerinden sıcak havanın gelmesi, gece soğuyan havayla birleşmesinden kaynaklandı. 1 gün önce giden sıcak hava, soğuyarak sis oluşturdu. Yaz mevsimi artık başladı. Önümüzdeki 2 ay boyunca yer yer sis ihtimali var. Sislerin etkisi kuvvetine göre değişir. Sis ne kadar yoğun olursa, kaybolması da o kadar uzun sürer. Bazen birkaç gün de sürebilir. Dün de Sinop'ta sis söz konusuydu. Saat 09.00 gibi dağılmaya başlamıştı. Bugün Samsun'da olan sis, dün Sinop'ta olan sisten daha yoğun olduğu için dağılması öğlene kadar sürebilir. Deniz suyu sıcaklıkları yükselene kadar sis olayları bahar boyunca olacak. Her gün sis olacak diye bir şey yok. Sisin olabilmesi için rüzgar, nem ve bulutluluk gibi meteorolojik koşulların uygun olması gerekir" dedi.

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