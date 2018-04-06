Selçuklu köprülü kavşağında işlem tamam

Uşak'ta trafik sorununa çözüm sağlayan 15 Temmuz Şehit Mehmet Çetin ve Osmanlı köprülü kavşaklarının ardından şehre kazandırılan üçüncü battı çıktının üst kısmında devam eden çalışmalar tamamlandı. Kazaların çok olduğu ve trafik sıkışıklığı yaşanan bölgelere yapılan battı çıktıların hizmete girmesiyle ana yol üzerinde 20 dakikayı geçen ulaşım süresi 5 dakikaya düşürüldü. Güvenli geçişe imkan sağlayan ve kente modern bir görünüm katan köprülü kavşaklarla şehirlerarası ve şehir içi trafik birbirinden ayrıldı.

Daha önce Ankara-İzmir istikametinde trafik akışı sağlanan kavşağın üst yollarının açılış törenine Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Ünal, Mustafa Dayıoğlu, Nurullah Furuncu ile Hakan Uludağ, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Selçuklu yıldız motifinin yer aldığı Ankara-İzmir Karayolu üzerindeki köprülü kavşakta sinyalizasyon şalterini kaldıran Belediye Başkanı Nurullah Cahan daha sonra telsizden, "Selçuklu Köprülü Kavşağımızın sinyalizasyonunu açtık, emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, trafiğe açabiliriz." diyerek ilk geçişler için talimatı verdi.

Yolların daha modern ve kullanışlı bir hale getirildiğini kaydeden Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, güzel bir dizaynın oluşturulduğunu ifade etti. Artık hem Ankara-İzmir hem de Sivaslı, Denizli ve Uşak kent merkezi istikametlerinde gidişler daha kolay ve güvenli olacak. Kentsel dönüşüm nedeniyle yaşanabilecek trafikteki aksamaların da önüne geçilmiş oldu. Şehrimiz her bölgesinde gelişiyor ve güzelleşiyor. Çalışmalarımızda sabrı nedeniyle halkımıza ve özverileri için personelimize teşekkür ediyoruz. Selçuklu Köprülü kavşağımızın alt yolunu açmıştık, üst yolu da hizmete girdi. İnşallah kazasız, belasız kullanımı nasip olsun. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz." dedi.

Güzel projelerle kente hizmet etmeye devam edeceklerini kaydeden Cahan, her şeyin en güzelini hak eden Uşak halkı için yapılan projelerde milli değerlerin yaşatıldığını dile getirdi.

600 metre uzunluğundaki Selçuklu Köprülü kavşağında trafiğe açılan üst yolların şehirdeki bağlantıyı güvenli bir biçimde sağlayacağını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dayıoğlu ise, "Görselliğiyle, ışıklandırmasıyla güzel bir kavşağı daha Uşak'a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Uşak Merkez Bozkurt Mahallesi Muhtarı Gökhan Toker de, "Bu tarihi anı bizlere yaşatan Belediye Başkanımız Nurullah Cahan'a ve çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. İnşallah kazasız belasız kullanım nasip olsun." ifadelerine yer verdi.

Daha sonra Başkan Cahan, alanda bulunan vatandaşlara ve işçilere tatlı ikramında bulundu.