Sinop’ta Polis Haftası

Polisevinde düzenlenen serginin açılış kurdelesi Vali Vekili İzzet Ercan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Halil Altıntaş, kurum müdürleri ve minik öğrenciler tarafından kesildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen projelere ait resimlerin ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerin tanıtıldığı sergiyi gezen Vali Vekili İzzet Ercan, İl Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ekipmanları inceleyerek görevli polislerden bilgiler aldı, Polis Teşkilatının Polis Haftası'nı kutladı. Polis Sergisi'nin gezilmesinin akabinde İl Emniyet Müdürlüğü önünde kurban kesildi. Yapılan duanın ardından program sona erdi.



ŞEHİTLİK ZİYARET EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü önünde kurban kesimi sonrasında Sinop Çukurbağı'nda bulunan Sinop Şehitliği ziyaret edildi. Yapılan ziyarette İl Müftüsü Ali Hayri Çelik şehitler için dua etti. Edilen dua sonrası Vali Vekili İzzet Ercan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve kurum müdürleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.