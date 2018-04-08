TÜRKİYE
tarihine kara bir leke olarak geçen ve vatandaşların kahramanca mücadelesiyle başarısızlığa uğratılan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi Siirt
liler unutmuyor. 15 Temmuz Destanı'nın yıl dönümünde Siirt'te bir dizi etkinlik düzenlendi, Siirt Belediyesi tarafından hazırlanan '15 Temmuz Siirt Destanı' adlı belgesel filmini 15 Temmuz Siirt Demokrasi meydanını dolduran birlerce kişi izledi. Dev ekrandan yapılan gösterim sırasında duygulu anlar yaşandı. Ayrıca vatandaşlara Siirt Belediyesi'nce hazırlanan '15 Temmuz 2016 Siirt' adlı bin adet fotoğraf albümü dağıtıldı.