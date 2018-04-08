Altyapı çalışmaları devam ediyor

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi kent genelinin, güçlü ve sağlam bir altyapıya kavuşturulması amacıyla başlattığı alt yapı atağı sürüyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından, Bağtepe (Halenze) Mahallesi, Yeni Toki Konutları girişi, Barış Mahallesi, Doğan Mahallesi, Hendervis Civarı, Şavuran Mahallesi ve evsel bağlantılar olmak üzere toplamda 15 bin 600 metrelik alanda altyapı çalışması yapılıyor. Veysel Karani Toki Konutları, Katı Atık Tesisi, Gökçebağ Yolu, Afet Evleri, Yeni Toki Konutları girişi, Doğan Mahallesi, Hayvan Borsası mevkiinde ise toplamda 6 bin 610 metre temiz su hattı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında kentin muhtelif yerlerindeki kanalizasyon tıkanıklıkları SİSKİ ekipleri tarafından müdahale edilerek tıkanıklıklar giderilmekte ve eskiyen hatların tespiti yapılarak yenileme çalışmaları da devam ediyor. Yaz aylarında yaşanan su sorunun giderilmesi amacıyla hazırlanan yeni projeler önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek.SİSKİ Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yeni yerleşim yerlerinin altyapı çalışmaları devam ederken, şehir merkezinde eskiyen hatların yenileme çalışmaları da ekiplerimizce sürdürülmektedir" denildi.