Arıtma tesisinden şehre temiz su

SİİRT
Belediyesi tarafından 2011'de devreye sokulan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde günlük 52 bin metreküp su arıtılıyor. Bitlis'in Hizan kırsalında dereden gelen su tesiste belirli aşamalardan geçerek temizleniyor ve sağlıklı bir şekilde vatandaşların kullanımına sunuluyor. BAKTERİLERDEN ARINIYOR
İçme Suyu Arıtma Tesisi Müdürü Hacı Öncü, suyun 55 kilometre mesafedeki Hizan kırsalında bulunan bir dereden geldiğini belirterek, "Tesisimize gelen suyu fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak arıtıyoruz. Öncelikle havalandırma yoluyla oksitleme ve ön klorlama yapıyoruz. Klorun amacı ise bakterileri azaltmak ve mikroorganizması az bir su elde etmek. Türkiye'de ki sayılı ozon birimlerinden biri tesisimizde mevcut. Ozon, bakterileri yok ediyor, suyun rengini açıyor, tadını değiştiriyor ve daha berrak bir hale getiriyor. Bu işlemlerden sonra durutucu havuzlarında suyun dinlenmesini sağlıyoruz. Temizlenen su filtre binasına gelerek burada üç aşamalı testlerden geçerek son dezenfeksiyon işlemi yapıldıktan sonra klor verilerek kalan bakteriler yok ediliyor ve temiz su tüketilmesi için depolara gönderiliyor" dedi. SAĞLIKLI VE GÜVENLİ
Öncü, "Tesisimiz 15+15 yıl olarak 2 aşamadan oluşuyor. Biz şu an tesisimizin ilk aşamasını kullanıyoruz. Tesiste günde 52 bin metreküp su arıtılarak merkez depolara gönderiliyor. Marketlerde satın aldığımız hazır su ve evlerde kullanılan arıtma cihazlarından çok daha iyi ve sağlıklı bir su, Siirt
li vatandaşlarımızın tüketimine sunuyoruz" diye konuştu.