Başkan Taşkın’dan esnafa ziyaret

BİLGİLENDİRME
toplantılarıyla esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Siirt
Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın, iş yerlerini ziyaret ederek hem esnafa hayırlı işler diliyor, hem de esnafla sohbet edip taleplerini dinliyor. Genç, yaşlı herkesin ilgisiyle karşılaşan Başkan Taşkın, esnafın hal ve hatırını sorarak işleri hakkında bilgi aldı. Sorunlarını dinleyerek belediyenin çalışmaları hakkında da esnafı bilgilendirdi. TALEPLER YERİNE GELİYOR
Ülkü Mahallesi Sakıp Beygo Caddesi, Helvacılar Çarşısı, Kuyumcular ve Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde halk ve esnaflarla bir araya gelen Başkan Taşkın yöneltilen soru ve sorunları tek tek cevapladı. Her fırsatta halkın arasında olmaya özen gösteren Taşkın vatandaşın sorun ve sıkıntılarına önem vererek, isteklerini yerine getirmek için belediyenin ilgili birimlerine talimat verdi. Esnaf ve vatandaşlar her fırsatta kendilerini ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinlediği için Taşkın'a teşekkür etti.