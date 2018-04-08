Başkan Taşkın’dan şehit ailesine ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın, ev ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Taşkın, Yeni Mahalle'de oturan Şehit Korucu İsmail Beştaş'ın oğlu Ercan Beştaş'ı evlerinde ziyaret etti. Taşkın, Ercan Beştaş ile sohbet ederek ailenin küçük fertleriyle yakından ilgilenmeyi ihmal etmedi. Başkan Taşkın çocuklarla fotoğraf çektirdi ve çeşitli hediyeler verdi. Taşkın, daha sonra çatışmada yaralanan gazi Razi Dizman'ı evinde ziyaret etti. Taşkın, Dizman'a geçmiş olsun dileklerini ileterek bir süre sohbet etti. Dizman ailesinin çocuklarıyla yakından ilgilenen Taşkın çocuklara oyuncak hediye etti.