Bölgenin en büyük parkı Kurtalan’da

DEVLET
Demiryolları'na ait atıl durumdaki arazi, Siirt
'in Kurtalan Belediyesi bünyesine alınarak 15 Temmuz Demokrasi Parkı inşa edildi. 15 Temmuz Demokrasi Parkı 45 bin metrekare alanıyla bölgenin en büyük parkı olmakla birlikte içerisinde bulunan yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, spor kompleksleri, süs havuzları, oturma alanları ve sanat taşıyan yapılarıyla estetik bir görünüme sahip. Kurtalan halkına adeta nefes olan 15 Temmuz Demokrasi parkı havaların güzel olmasıyla vatandaşların akınına uğruyor. Aynı zamanda birçok etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, "Hayata geçirdiğimiz projelerle daha yaşanılabilir bir ilçe oluşturmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.