Çevre dostu tesisten doğaya geri dönüşüm

Siirt
'te çevreye ve insan sağlığına önem veren Siirt Belediyesi, çevre dostu yatırımlarından birini daha hayata geçirdi. Faaliyete geçen Atık Su Arıtma Tesisi sayesinde kanalizasyon ve benzeri kaynaklardan gelen atık sular, tesiste işleniyor. Arıtma işlemi sonrasında doğaya zararlı olmayacak hale gelen sular yeniden doğaya kazandırılıyor. Ayrıca atık sudan kalan çamur da işlenerek Siirtli çiftçilere gübre olarak ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor. DOĞAYA ZARAR VERMİYOR
Atık Su Arıtma Tesisi Müdürü Mehmet Salih Şen, "Siirt Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinin amacı, Siirt'ten kanalizasyondan gelen kirli suların temizlenerek inorganik, organik maddelerden arındırılıp bunun doğaya zarar vermeden suyun tekrar doğaya kazandırılması ile ilgili işlem yapılıyor. Atık Su Tesisimiz günlük 17 bin 800 metreküp su dolumu olarak alım yapmaktadır, bizim günlük aldığımız su miktarı günlük 20-21 bin metreküp civarındadır. Tesis kapasitesinin biraz üzerinde çalışmaktayız, buradaki amaçta doğaya salınan kirli suyu alıp doğaya salınmamasını engellemektir" dedi. ÇAMURU GÜBRE OLUYOR
Tesiste suyun çeşitli aşamalardan geçerek temizlendiğini ifade eden Şen, "İlk aşama suyun içindeki organik inorganik maddelerin azaltılması yapıldığı aşamadır. İkinci aşamada kum ve yağ tutucusu ünitesi bölümü, atık suyun içindeki su ve yağın ayrışmasını sağlar. Selektör tankında da azot ve fosfor tutumu giderimi sağlanmaktadır. Bu ekstradan yapılan bir destektir. Kuruma yataklarına çektiğimiz çamur sadece yaz aylarında toplanmaktadır. Çekilen çamur ilimizde sanayi atığı olmadığı için gübreyi biz çiftçilerimize kullandırabiliyoruz. Daha önce toprak analizi yapılan gübrede herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını dile getiren çiftçilere işlenen gübrelerin dağıtımını ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Çevre dostu tesisimizde arındırılan atık su işlendikten sonra temiz bir şekilde Botan nehrine geri dönüşümü sağlanıyor" diye konuştu.