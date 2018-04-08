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Çocuklar tiyatro ile buluşuyor

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Çocuklar tiyatro ile buluşuyor
SİİRT Belediyesi Tiyatrosu, perdelerini yeni sezonun ilk oyunu olan 'Dev Adam' isimli çocuk gösterisiyle araladı. Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde tiyatro ekibi tarafından hazırlanan "Dev Adam" adlı tiyatro oyunu, büyük beğeni kazandı. Çocuklarla birlikte tiyatroya gösterisine izlemeye gelen ailelerin ilgisi yoğun oldu. "Dev Adam" adlı çocuk tiyatro oyunuyla kentte bulunan tüm ilk ve ortaokul öğrencilerine izlettirilmesi hedefleniyor.

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLER
Sahnelenen eğitici oyunlarla çocuklara günlük hayatta kullanabilecekleri bilgilerin yanı sıra milli ve manevi değerlerin aktarıldığını ifade eden Kültür ve Sosyal işler Müdürü İrfan Tekin, "Tiyatro oyununa öğrencilerimiz yoğun ilgi gösterdiler. Siirt Belediyesi olarak amacımız, Çocukların okul eğitiminin yanında kültürel ve sosyal açıdan gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalar sunmak ve geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın okul eğitimiyle birlikte, tam donanımlı bireyler olarak yetişme sürecinde kişisel ve sosyal gelişimlerini de katkı sağlamaktır. Çocuklarımızı tiyatroyla buluşturarak, hem tiyatro sevgisi aşılıyor, hem de eğlenirken öğrenmelerine olanak tanıyoruz" dedi. Tekin, ilerleyen haftalarda yetişkinlere yönelikte tiyatro çalışmalarının olacağını sözlerine ekledi.
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