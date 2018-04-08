DÜNYANIN
en modern beş tesisi arasında yer alan Siirt
entegre fıstık işleme tesisi hizmete girdi. Siirt Valisi Ali Fuat Atik, "Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile AB'nin ortak yürüttüğü proje kapsamında Siirt Fıstık Üreticileri Birliğince Siirt Organize Sanayi Bölgesinde 12 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 35 bin metrekare alandan oluşan ve 43 milyon liraya mal olan Fıstık İşleme Tesisi' hizmete girdi" dedi. Vali Atik, Siirt için çok önemli bir projenin hayata geçirildiğini belirterek, tesisin bölgeye çok ciddi katkılarda bulunacağını kaydetti. Vali Atik "Bu projenin her santimetrekaresinde bir emek var. İnşallah bu emek zayi olmayacak, bunun sürdürülebilirliğini biz sağlayacağız. İl Özel İdaresi bünyesinde kurduğumuz şirketle birlikte bu tesis bizlerin himayesinde halkımıza hizmet verecektir. Bu tesis bölgemiz için çok önemli anlamlar ifade ediyor. İnşallah Siirt'in de bu tesis sayesinde kabuğunu kıracağız ve makûs talihini hep birlikte daha çok çalışarak değiştireceğiz" diye konuştu.