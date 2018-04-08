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Gökçebağ’ın çehresi değişiyor

Belediyesi, merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde 5 dönüm arazi üzerine spor kompleksi inşa ederek halkın hizmetine sundu

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Gökçebağ’ın çehresi değişiyor
'in merkeze bağlı Gökçebağ beldesinin çehresi yapılan yatırımlarla değişiyor. Siirt Belediyesi, beldede geçlerin spor aktivitelerini yapacağı bir mekana kavuşturdu. Beldede belirlenen 5 dönüm arazi üzerine büyük bir spor kompleksi inşa edildi.

SOSYAL TESİS GİBİ
Beldede yapılan spor kompkleksi, bünyesinde bulunan futbol sahası, kafeterya, gençlerin kullanabileceği bir kültür alanı, vatandaşların kullanabileceği spor aletleri, kamelyalar, yeşil alan ve otoparkıyla bir sosyal tesis gibi hizmet verecek.

'HİZMET SÜRECEK'
Siirt Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle kentimizde güzel yatırımlar gerçekleşiyoruz. Gökçebağ beldesinin hak ettiği hizmetleri birer birer gerçekleştiriyoruz. Beldeyi ilk defa sıcak asfalta kavuşturduk. Önümüzdeki süreçte beldedeki diğer eksiklikleri gidermek için çalışıyoruz. Şehir merkezindeki yollar da yapılacak. Beş dönüm arazi üzerine spor kompleksi yaptık, halkımızın istifadesine sunduk" dedi.
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Gökçebağ’ın çehresi değişiyor
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