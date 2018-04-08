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İlçenin altyapı sorunu çözüldü

Giriş Tarihi: 8.4.2018
İlçenin altyapı sorunu çözüldü
TİLLO Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Altyapıdan üst yapıya birçok bölgede çalışmalarını sürdüren belediye, ilçenin kanayan yaralarını da sarıyor. Yıllardır ilçede devam eden altyapı sorunu çözüldü. İlçede, 20 kilometre kanalizasyon,20 kilometre su hattı 2 kilometre hattı, 8 kilometre elektrik, 8 kilometre Telekom hatlarının yerin altına konularak altyapı sorunu sona erdi. Altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Tillo Belediye Başkanı İtham Aydın, "Şükürler olsun 2 buçuk yıl içerisinde ilçemizin, 20 kilometre kanalizasyonunu 20 kilometre su hattını, 2 kilometre yağmur suyu hattını, 8 kilometre elektrik ile Telekom hatını 77 kilometre kazı yaparak bunların hepsini yerin altına koyduk" dedi.
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İlçenin altyapı sorunu çözüldü
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