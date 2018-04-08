Küçük Zeynep’e doğum günü sürprizi

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın, kendisi için 'keşke bize gelse' dediğini öğrendiği 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Zeynep Şahin'e sürpriz yaptı. Küçük kızın doğum gününde evlerine ziyarette bulundu. Başkan Taşkın, yaptığı ev ziyaretleriyle ilgili haberleri okuyan ortaokul öğrencisi Zeynep Şahin'in (12) belediye çalışanı olan dedesine sürekli 'Keşke bize de gelse' dediğini öğrendi. Başkan Taşkın, eşi Sevilay Taşkın ile birlikte küçük Zeynep'e sürpriz yaparak evlerine ziyaret gerçekleştirdi. Taşkın ve eşi ziyaret sırasında 12 yaşına giren Zeynep'e doğum günü sürprizi yapıp pasta kesti. Küçük Zeynep büyük mutluluk yaşadı.