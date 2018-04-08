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Mezarlık giriş yolları düzenleniyor

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Mezarlık giriş yolları düzenleniyor
Evliyalar diyarı 'in Tillo İlçesinde mezarlıkların yolları,çevre düzenlemesi yapılıyor. Özellikle yaz aylarında ziyaretçilerin uğrak yeri olan evliyalar diyarında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İlçede bulunan mezarlıkların çevre düzenlemesi,mezarlık içi yolları, çevre aydınlatması, mezarlık girişlerine doğal taş kapıları, mezarlığın çevresindeki caddeler doğal taş ile döşeniyor. Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, "İlçemizdeki mezarlıkların çevre ve yol çalışmalarını tamamladık" dedi.
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Mezarlık giriş yolları düzenleniyor
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