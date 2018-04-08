Otobüs durakları tek tek yenileniyor

SİİRT
Belediyesi, eski ve kullanışsız durakları modern duraklar ile değiştiriyor, durak olmayan yerlere yenilerini yerleştiriyor. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmayla otobüs durakları modern ve konforlu hale getiriliyor. Yapılan çalışmalarda toplam 40 adet yeni otobüs durağının yapılacağı belirtildi. Mahallenin büyüklüğü ve ihtiyacı doğrultusunda belirlenen sayıda kurulan duraklar, mahalle sakinlerinin talepleri de dikkate alınarak otobüs güzergâhlarına göre yerleştiriliyor. Yeni duraklarla otobüs bekleyen Siirt
liler yağışlı havalarda ıslanmaktan korunacak.