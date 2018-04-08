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Otobüs durakları tek tek yenileniyor

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Otobüs durakları tek tek yenileniyor
SİİRT Belediyesi, eski ve kullanışsız durakları modern duraklar ile değiştiriyor, durak olmayan yerlere yenilerini yerleştiriyor. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmayla otobüs durakları modern ve konforlu hale getiriliyor. Yapılan çalışmalarda toplam 40 adet yeni otobüs durağının yapılacağı belirtildi. Mahallenin büyüklüğü ve ihtiyacı doğrultusunda belirlenen sayıda kurulan duraklar, mahalle sakinlerinin talepleri de dikkate alınarak otobüs güzergâhlarına göre yerleştiriliyor. Yeni duraklarla otobüs bekleyen liler yağışlı havalarda ıslanmaktan korunacak.
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Otobüs durakları tek tek yenileniyor
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