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Pervari balına destek sürüyor

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Pervari balına destek sürüyor
SİİRT'E özgü ürünlerden biri olan Pervari balı kentin olmazsa olmazlarından. Pervari balı için tanıtım çalışmaları yapılıyor. Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Üniversitesi bünyesinde bal üreticilerinin ve tüketicilerinin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek kapasitede bir bal analiz laboratuvarın kurulduğunu belirterek, "Bal üreticileri hızlı ve ekonomik şekilde ürünlerinin testini yaptırabilecek. Ayrıca Tarım Bakanlığı ve GAP idaresi Başkanlığınca arıcılarımıza teşvik ve yüzde 20 hibe yardımları yapılıyor" dedi.
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Pervari balına destek sürüyor
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