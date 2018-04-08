Pervari balına destek sürüyor

SİİRT'E
özgü ürünlerden biri olan Pervari balı kentin olmazsa olmazlarından. Pervari balı için tanıtım çalışmaları yapılıyor. Siirt
Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Üniversitesi bünyesinde bal üreticilerinin ve tüketicilerinin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek kapasitede bir bal analiz laboratuvarın kurulduğunu belirterek, "Bal üreticileri hızlı ve ekonomik şekilde ürünlerinin testini yaptırabilecek. Ayrıca Tarım Bakanlığı ve GAP idaresi Başkanlığınca arıcılarımıza teşvik ve yüzde 20 hibe yardımları yapılıyor" dedi.