Pervari karakovan balı dünyaya açılıyor

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bitki florasına sahip ilçenin ve Siirt
'in en önemli marka ürünü olan 'Pervari karakovan balının tüm dünyaya tanıtmak istediklerini kaydeden Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, ilçenin sahip olduğu ürünleri, Siirt tanıtım günleri kapsamında Anadolu'nun değişik illerinde katıldıkları ulusal düzeydeki fuarlarla tanıtıldığını söyledi. Geçen yıl Eylül ayında İstanbul'da düzenlenen Geleneksel 4. Siirt Tanıtım Günleri Fuarına katıldıklarını belirten Özcan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çok kıymetli eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin açılışını gerçekleştirdiği Siirt Günleri'nde balımızı, zivzik narımızı ve diğer yöresel ürünlerimizi en iyi şekilde tanıttık" dedi. ARICILARA DESTEK SÖZÜ
Başkan Özcan, Pervari karakovan balı ile ilgili ilçede yapılan çalışmalar hakkında Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na bilgi verdi. Eroğlu, Pervari balının tüm dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi. Başta Pervari olmak üzere, arıcılığı geliştirmek için büyük bir seferberlik başlattıklarını kaydeden Eroğlu, arıcılara yüzde 20 hibenin yanı sıra her türlü desteğin sağlanacağını belirtti.