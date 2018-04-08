Pervari’de meslek yüksekokulu kuruldu

SİİRT'İN
Pervari İlçe Belediye Başkanı Tayyar Özcan, ilçe olarak tüm kurum ve kuruluşlarla sivil toplum örgütlerimizin de desteği ile yaptığımız girişimler sonucu, Siirt
Üniversitesine bağlı Meslek Yüksek Okulunun 2017'de kurulduğunu söyledi. Özcan, arıcılık ve özel güvenlik bölümlerine öğrenci alımına başlandığını ifade ederek, ilçede iki bölümün açılmasından dolayı vatandaşların büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Özcan, ilçede meslek yüksek okulunun açılmasının ilçenin sosyo-ekonomik ve kültürel yaşamına önemli bir katma değer katacağını söyledi. Başkan Özcan, "Meslek yüksek okulunun kurulmasında her zaman bizlere destek olan valilerimiz Mustafa Tutulmaz, Ali Fuat Atik, Siirt AK Parti Milletvekilli Prof. Dr. Yasin Aktay, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman ve iş adamı Ethem Sancak'a, Pervari halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.