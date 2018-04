Şehit ve gazilerin annelerine ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın, kentteki şehit ve gazi annelerini unutmuyor. Her fırsatta onları ziyaret ediyor. Bu kapsamda Başkan Taşkın, Şehit Er Davut İlbaş'ın Annesi Duri'yi, Şehit Cemal Çiftçi'nin eşi Fehime Çiftçi'yi ve Şehit Hasan Yıldız'ın eşi Heybet Çiftçi ve annesi Kumri'yi ziyaret etti. Annelere çiçek hediye eden Taşkın, annelerin toplumun ve ailenin temel direği olduğunu söyleyerek, "Anneler, her yaşta insan için en güvenilir ve en büyük güç kaynağıdır. İnsan hayatındaki en önemli varlıklardan birisi olan annelerimizin, gerek ailemizde ve gerekse de toplumumuzda hak ettiği saygıyı görmeleri büyük önem arz etmektedir. Bundan dolayı herkesin başta kendi annesi olmak üzere bütün annelere saygıda, itaatte ve diğer her türlü şartlarda uygun davranması gerekir. Onları sadece bir günde değil, yılın her günü ve her saati baş tacı yapmalıyız" dedi. Evlerine ziyaret gerçekleştiren aileler de, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Taşkın'a teşekkür etti.