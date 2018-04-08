Şehrin neşesi Çocuk Dünyası

Siirt
Belediyesi, Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi'nin işbirliği ile Bahçelievler Mahallesi'nde Siirtli çocuklar için bölgenin en büyük tematik park projesini gerçekleştirdi. Çocuk Dünyası adlı tematik park çocukların eğlence mekanı haline gelirken, ailelerin de çocuklarıyla birlikte geldiği park vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Özellikle hafta sonları ve akşamları Çocuk Dünyası Parkı'na gelen vatandaşlar, hem yürüyüş yapıyorlar, hem de çocuklarını eğlendirip, hoşça vakit geçiriyorlar. 14 bin metrekare alan üzerine kurulan parkta masal evleri, engelli bisiklet parkuru, macera ve survivor parkuru ve çocuk oyun grupları yer alıyor. MİLLİ KAHRAMANLAR PARKTA
Çocukları sanal dünyanın zararlarından korumayı da amaçlayan parkta, çocuklara tarihimize ait milli kahramanlar da tanıtılıyor. Parkta Şirinler, Keloğlan ve Hacivat-Karagöz gibi çizgi film ve masal kahramanlarının yanı sıra Ulubatlı Hasan ve Nene Hatun gibi milli kahramanlarının figürleri de bulunuyor. Parkta gençler için ise basketbol sahası ve spor alanları oluşturuldu. Ağaçlandırma ve peyzaj çalışması da yapılan park içerisinde, ailelerin rahatça dolaşabileceği geniş yürüyüş yolları ve dinlenme alanları da var.