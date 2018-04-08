Siirt Belediyesi’nden örnek çalışma

SİİRT
Belediyesi, bir yandan kentin birçok yerinde park yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürürken Siirt
Devlet Hastanesi'nde yatan çocukları da unutmadı. Siirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Siirt Üniversitesi Çocuk Gelişimi'nde okuyan öğrenciler ortak bir çalışmaya imza atarak hastanenin duvarlarını çocukların sevdikleri çizgi film karakterleriyle renklendirdi. HASTANE RENKLENDİ
Siirt Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın, devlet hastanesini ziyaret ederek Siirt Üniversitesi öğrencilerinin yaptığı çalışmaları inceledi. Taşkın, "Yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın hem de küçük çocuklarımızın bulunduğu kat koridorlarında hastane ortamını değiştirmek, hastalarımızın psikolojisini güzelleştirmek için böyle güzel bir çalışmaya imza attık. Gerçekten bir sanat eseri ortaya çıktı. Burayı gezerken bizim bile havamız ve atmosferimiz değişti" dedi. Taşkın ziyaret sırasında çocuklara çeşitli hediyeler verdi.