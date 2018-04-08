‘Siirt için 2018 yatırım yılı olacak’

Eşsiz doğal güzelliklere sahip olan ve 12 bin yıllık geçmişiyle hem Mezopotamya, hem Anadolu uygarlıklarının izlerini taşıyan Siirt
, son dönemde yapılan yatırımlarla hak ettiği hizmetlere kavuşuyor. KARDEŞLİK ŞEHRİ
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt'in doğa, inanç ve kültürün kardeşlikle yoğrulduğu bir şehir olduğunu söyleyerek, "Köklü bir geçmişe sahip olan Siirt, çok kıymetli kültürel değerleri de topraklarında barındırmaktadır. Veysel Karânî Hazretleri, İsmail Fakirullah Hazretleri, İbrahim Hakkı Hazretleri ve Sultan Memduh Hazretleri bu değerlerimizin önde gelen mimarlarıdırlar. Bu büyük İslam âlimleri, Siirt'in tabii güzelliğine, manevî güzellikler de katmaktadırlar" diye konuştu. BÖLGENİN YILDIZI
Kentte yapılan projelere de değinen Atik şunları söyledi: "Eğitim, ulaşım, tarım ve hayvancılık, SODES, KÖYDES, DİKA, GAP ve kırsal kalkınma programları ile birçok projeyi halkımızla buluşturup, vatandaşlarımızın yaşam standartlarını daha da yükseltmeyi hedefliyoruz. 2018'de Siirt'i daha yaşanır bir kent haline getirmek için inancımızı ve umudumuzu tazeleyerek, daha çok çalışacağız. Yeni bir şevk ve enerjiyle çok daha büyük projeleri hayata geçireceğiz. Güzel Siirt'imizi layık olduğu seviyeye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. İnanıyorum ki, Siirt ilimiz hak ettiği yere gelecek ve bölgede parlayan yıldız olacaktır." İNANÇ TURİZMİ MERKEZİ
Vali Atik, inanç ve kültür turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olan Siirt'in inanç ve turizm merkezi haline geleceğini söyledi. Vali, "Alt yapı ve tanıtım eksikliğinden ötürü turizm gelirlerinden yeterince pay alamıyorduk. Ancak son yıllarda yapılan yatırım ve tanıtım çalışmaları ile turizm pastasından daha fazla pay almaya başladık. Bunun için tanıtım çalışmalarına ağırlık verdik. Her yıl geleneksel düzenlediğimiz "Tillo Bilim Kültür Günleri" ve "Veysel Karani Hazretlerini Anma Etkinlikleri" ile binlerce vatandaşımız Siirt'e akın ediyor" dedi. YENİ PROJELER
Ulusal düzeydeki fuarlara katılarak kenti tanıtmaya çalıştıklarını belirten Atik, "Botan Vadisi'ni, eşsiz doğa güzelliğini doğa turizmine kazandırdık. Dicle Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaremiz Kaynakları ile Delikli Taş (Rasıl Hacar) olarak bilinen kanyon mesire alanı olarak halkımızın hizmetine sunduk. Ayrıca Kezer Mesire alanı da tamamlanarak hizmet girdi. Siirt'te 2018'de önemli yatırım ve bunlara bağlı projeleri halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı. YATIRIMCILARA ÇAĞRI
Vali Atik, cazibe merkezleri programı kapsamında Siirt'te daha önce yatırım yapan ve yapacak olan iş adamlarının kentin uygun yatırım iklim ve fırsatlarından istifade ederek kazançlı çıkacaklarını söyledi. Siirt'e yatırım yapmak isteyen yatırımcılara her türlü olanağı sağlayacaklarını söyleyen Atik, yatırımcıları yatırım yapmaya davet etti. Atik, "İlimizde yatırım yapmak isteyen tüm girişimcilere, sanayicilere tüm imkânlar seferber edilecek" diye konuştu.