Siirt’te yeni mezbaha yapılıyor

Siirt
Belediyesi, Siirt
'in sorunlarını bir bir çözmeye devam ediyor. Kentin ihtiyşaçlarından biri olan mezbahanın kurulması için çalışmalar başladı. Merkeze bağlı Gökçebağ beldesi yolu üzerinde arazi tespiti çalışması ve projesi tamamlanan yeni yapım çalışmalarına kısa sürede başlanacak. Siirt'in eksiklerinden biri olan Mezbaha Projesi ve yer tespit çalışmaları tamamlandı. Yeni mezbaha hem hijyenik hem de kullanım olarak tüm isteklere cevap verecek şekilde planlandı. En kısa zamanda yeni mezbahanın yapım çalışmalarına başlanacak.