Şirvan’a ay yıldızlı ışıklandırma sistemi

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Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar ilçenin imajını değiştirdi. İlçe girişi 44 tane ay yıldızlı ışıklı tabelayla donatıldı. Firmaların bu iş için verdiği 200 bin liralık fiyat teklini geri çeviren Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek, belediye çalışanlarıyla birlikte ışıklandırmaları kendi imkanlarıyla 25 bin liraya mal etti. Belediye personelinin gayretleriyle üretimi yapılan ışıklandırmalar ilçe girişine renk kattı.İlçe girişinin güzel bir görünüme kavuştuğunu ifade eden vatandaşlar, "Bölgemiz ve ilçemiz yıllardır terörler anılıyor. Ama devletimizin teröre karşı kararlı ve azimli çalışmaları sonucu ilçemiz bu görünümden kurtuluyor. İlçemizin girişi Ay yıldızlı bayrağımızla aydınlandığı için gurur duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.Başkan Cellek ise, "Elektrik verilerek devreye giren ilçe girişindeki ışıklandırma sistemi için gerek sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak sevincimizi ve gururumuzu paylaşan, mesaj yazan, tebrik eden, tüm halkımıza teşekkür ediyorum" dedi. İlçenin terörle değil hizmetlerle anılancığını ifade eden Cellek, "Bölgemiz eskiden terörle anılıyordu. Halkımızın daha rahat ve huzurlu yaşamaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.