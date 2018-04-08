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Belediyesi’ne 14 yeni hizmet aracı

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Tillo Belediyesi’ne 14 yeni hizmet aracı
Siirt'in İlçe Belediyesi, araç parkına 14 yeni hizmet aracını kazandırdı. Tilloya daha iyi hizmet verebilmek için belediyeye yeni araçlar kazandırdıklarını belirten Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, "İlçemizde vatandaşlarımıza daha fazla hizmet götürebilmek için araç filomuzu genişletiyoruz. Bu kapsamda 14 adet yeni hizmet aracı takviye ettik"dedi. Başkan Aydın, "Belediyemize kepçe,vidanjör,arazö z,itfaiye,cenaze aracı,kamyon, ,hizmet aracı,makam aracı,otobüs,pikap, süpürge arcı, 3 adet çöp kamyonu olmak üzere toplamda 14 hizmet aracı kazandırarak vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz" diye konuştu.
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Tillo Belediyesi’ne 14 yeni hizmet aracı
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