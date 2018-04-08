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Ücretsiz defin hizmeti

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Ücretsiz defin hizmeti
DOĞUMDAN ölüme kadar vatandaşların yanında olmak için farklı projeler geliştiren Belediyesi, 'ücretsiz defin' projesini başlattı. Siirt Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın'ın talimatıyla başlayan proje kapsamında vefat eden vatandaşların yıkama, kefenleme, defin, görevli imam tedariki, cenaze nakil gibi işlemler belediye tarafından ücretsiz olarak yapılıyor. Taziye evlerine baş sağlığına gelen vatandaşlara da ikramlar yapılıyor. Vatandaşlar defin ücreti sorununu ortadan kaldıran projeyi memnuniyetle karşıladı. Belediyeye yakınlarının vefat ettiğini bildiren vatandaşlar, önceden büyük bir çileye dönüşen defin işlemlerini şimdi bir telefonla çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
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Ücretsiz defin hizmeti
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